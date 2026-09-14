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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ярмоленко повторил рекорд Шацких по голам в чемпионате Украины – у них по 124

Андрей Ярмоленко повторил рекорд по голам в  чемпионате Украины . 36-летний полузащитник киевского «Динамо» забил победный гол в игре 6-го тура против « Эпицентра » (3:0).

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