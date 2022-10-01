Сторонник Платошкина С каждым годом, отмечает Николай Платошкин, в рамках социологических опросов можно заметить, что когда речь идёт о выдающихся личностях истории, то практически всегда на первых местах Сталин, рассмотрим эту тему подробнее.
Сторонник Платошкина С каждым годом, отмечает Николай Платошкин, в рамках социологических опросов можно заметить, что когда речь идёт о выдающихся личностях истории, то практически всегда на первых местах Сталин, рассмотрим эту тему подробнее.
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