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Платошкин: почему Сталина россияне считают выдающейся личностью

Платошкин: почему Сталина россияне считают выдающейся личностью

Сторонник Платошкина С каждым годом, отмечает Николай Платошкин, в рамках социологических опросов можно заметить, что когда речь идёт о выдающихся личностях истории, то практически всегда на первых местах Сталин, рассмотрим эту тему подробнее.

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