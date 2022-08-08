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МИД: Россия выступила за восстановление перемирия в секторе Газа

МИД: Россия выступила за восстановление перемирия в секторе Газа

Россия выступает в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.

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