МИД: Россия выступила за восстановление перемирия в секторе Газа

Россия выступает в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
Россия выступает в пользу незамедлительного восстановления режима перемирия вокруг Газы. Об этом заявил замглавы российского МИД Михаил Богданов в ходе телефонного разговора с председателем Политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией.
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