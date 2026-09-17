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Аделия Петросян 2026/27 елгы сезонның кыска программасын игълан итте

Аделия Петросян 2026/27 елгы сезонның кыска программасын игълан итте

Россия фигурлы шуучысы Аделия Петросян яңа сезонның кыска программасы өчен сайланган музыкаль теманы игълан итте.

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