Гумерова и Комков обсудили возвращение пионерского галстука для школьников

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков обсудили возвращение пионерского галстука для школьников.
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