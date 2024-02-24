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Гумерова и Комков обсудили возвращение пионерского галстука для школьников

Гумерова и Комков обсудили возвращение пионерского галстука для школьников

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова и председатель Ассоциации социальных сподвижников президента России, сопредседатель движения «Образование для всех» Сергей Комков обсудили возвращение пионерского галстука для школьников.

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