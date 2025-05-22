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Царьград

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56 тонн боеприпасов: США нанесли крупнейший удар с авианосца по группировкам в Сомали

56 тонн боеприпасов: США нанесли крупнейший удар с авианосца по группировкам в Сомали

В операции участвовали 16 истребителей.Как сообщает Business Insider со ссылкой на и.о. начальника военно-морских операций ВМС США Джеймса Килби, 1 февраля американские истребители совершили крупнейший в истории авиаудар с авианосца.

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