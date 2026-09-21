Слуцкий: ЛДПР не будет восстанавливать ушедших и исключенных депутатов

ЛДПР не планирует восстанавливать ушедших или исключенных депутатов. Об этом заявил лидер партии Леонид Слуцкий в ходе пресс-конференции, посвященной итогам выборов, передает РИА Новости.
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