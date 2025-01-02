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Петербургский дневник

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Бельский: 2025-й год в Петербурге – Год «Зенита»

Бельский: 2025-й год в Петербурге – Год «Зенита»

В мае клуб отметит свое 100-летие Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский объявил, что 2025 год будет годом футбольного клуба «Зенит».

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