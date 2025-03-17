Советское наследие. Почему рядом с "Титов-Ареной" невозможно увеличить парковку

О причинах рассказал министр спорта региона Иван Нифонтов Увеличить парковочное пространство рядом с "Титов-Ареной" или стадионом "Динамо" в Барнауле, несмотря на желание болельщиков, в будущем невозможно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии