В Орловской области почти треть ФАПов требует капитального ремонта

В Орловской области из 417 фельдшерско-акушерских пунктов капитального ремонта требуют 148. Такие данные опубликованы в актуализированной региональной программе «Модернизация первичного звена в здравоохранении».
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