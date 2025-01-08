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В Орловской области почти треть ФАПов требует капитального ремонта

В Орловской области почти треть ФАПов требует капитального ремонта

В Орловской области из 417 фельдшерско-акушерских пунктов капитального ремонта требуют 148. Такие данные опубликованы в актуализированной региональной программе «Модернизация первичного звена в здравоохранении».

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