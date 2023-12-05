Владимир Чебан: «Молдове нужна более активная позиция общества для борьбы с наркотиками»

В Молдове нет общественного мнения о борьбе с наркотиками. Такое мнение высказал экс-глава Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Владимир Чебан, выступая в эфире ток-шоу «Без галстуков» с Александром Стахурским на телеканале N4, передает Noi.