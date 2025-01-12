Проверенная российскими дорогами Skoda с «автоматом» по цене топовой Lada Vesta. В Россию привезли новые Skoda Octavia A7, цены — от 2,4 млн рублей

Новые Skoda Octavia поколения A7 (в старом кузове, такие машины выпускались в России до 2022 года) поставляют теперь в Россию по параллельному импорту, а цены стартуют от 2,4 млн рублей: в сравнении с декабрем 2024 года машина даже немного подешевела.