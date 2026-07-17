Что делать, если алкотестер показал превышение у трезвого водителя, рассказывает юрист

Автомобильный юрист Игорь Стремоусов в беседе с «Лентой.ру» разъяснил алгоритм действий для водителя, столкнувшегося с ситуацией, когда алкотестер инспектора ГАИ показывает превышение нормы, хотя человек абсолютно трезв.
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