Родственники покойной актрисы Заворотнюк открыли наследственное дело

Родственники артистки Анастасии Заворотнюк, после смерти которой в Москве было открыто наследственное дело, могут претендовать на недвижимость, деньги на счетах в банках, ценные бумаги, ювелирные украшения, интеллектуальные права и даже животных.
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