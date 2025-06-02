Арест певца по обвинению в подстрекательстве к преступлениям в текстах песен вызвал протесты

Арест известного бразильского исполнителя в стиле фанк по обвинению в подстрекательстве к преступлениям в его текстах и предполагаемой связи с крупной преступной группировкой вызвал возмущение среди артистов, интеллектуалов и юристов.
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