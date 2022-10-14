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Происходящее с Германией – отложенные последствия поражения во 2-й Мировой

Происходящее с Германией – отложенные последствия поражения во 2-й Мировой

Германия, которую имеют во все дыры, а она в ответ не может даже сказать вслух, кто взорвал "Северный поток" и почему в Польше организовалась "утечка" на нефтепроводе "Дружба", пожинает отложенные последствия поражения во Второй мировой войне.

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