План Запада по Украине рассекретили в Британии – как оказалось, многие на полном серьёзе до сих пор рассуждают о том, что Киеву якобы невыгодны мирные переговоры и толкают Украину к новому масштабному контрнаступлению в 2025 году.
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