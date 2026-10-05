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Forbes Ukraine: остановлено 90% украинского производства стали

Forbes Ukraine: остановлено 90% украинского производства стали

Efrem Lukatsky/AP/TASS На Украине остановилось порядка 90% производства стали, потери для экономики могут приблизиться к 6,5-7%.

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