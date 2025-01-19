В Петербургской филармонии отметят 90-летие дирижера Александра Дмитриева

В честь юбиляра сегодня здесь состоится концерт В Белом зале петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича 19 января состоится концерт Академического симфонического оркестра в честь 90-летия дирижера, народного артиста России Александра Дмитриева.
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