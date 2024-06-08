Старший вице-президент Сбера Меньшов рассказал о будущем технологий

Российский рынок технологий обладает огромным потенциалом для роста и развития. За последнее время отмечается существенное увеличение инвестиций в данную сферу, что стимулирует создание новых решений, ориентированных на импортозамещение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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