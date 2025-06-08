Глава Филоновского сельского поселения Александр Ефремов напомнили жителям района о голосовании за проекты инициативного бюджетирования.
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Глава Филоновского сельского поселения Александр Ефремов напомнили жителям района о голосовании за проекты инициативного бюджетирования.