Фото: Petrov Sergey/Globallookpress Русские военные призвали граждан России отказаться от празднования Нового года.
Солдаты СВО просят не проводить новогодние концерты. Поплавская задала неудобный вопрос властям: "Замов Шойгу сажают"
Комментарии
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Н
Наталья
Давно пора все эти праздники и корпоративы отменить. А освободившиеся средства отправить на фронт. Но разве наши *эффективные менагеры" согласятся?
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4 час.
виталий панов
Замов Шойгу арестовали.А дальше что? Когда эти казнокрады получат по "заслугам"? Конкретно лет 25 лагерей,полная конфискация "нажитого не посильным воровством",лишение званий,наград,которых они не заслужили! Вот и деньги для обеспечения наших бойцов для скорейшей Победы! Тем более "плавает 11 триллионов рублей.Интересно на счетах каких казнокрадов эта сумма?
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4 час.
Нина Комарова
Недавно слушала обращение священника из пригорода Донецка. С какой горечью он говорил об этих увеселительных мероприятиях. Как горько ребятам в окопах знать, что в Москве, Петербурге и др. пьют, гуляют, пляшут. Лучше бы подумали о лишней теплой одежде для наших солдат. А эти дни города?! Миллионы растрачены. А мы ещё смеем говорить о патриотическом воспитании молодого поколения. Пир во время чумы.
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3 час.
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