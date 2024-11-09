Солдаты СВО просят не проводить новогодние концерты. Поплавская задала неудобный вопрос властям: "Замов Шойгу сажают"

Н Наталья Давно пора все эти праздники и корпоративы отменить. А освободившиеся средства отправить на фронт. Но разве наши *эффективные менагеры" согласятся?

виталий панов Замов Шойгу арестовали.А дальше что? Когда эти казнокрады получат по "заслугам"? Конкретно лет 25 лагерей,полная конфискация "нажитого не посильным воровством",лишение званий,наград,которых они не заслужили! Вот и деньги для обеспечения наших бойцов для скорейшей Победы! Тем более "плавает 11 триллионов рублей.Интересно на счетах каких казнокрадов эта сумма?