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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андреева о лидерстве по реализованным брейк-пойнтам: «Кончита обрадуется больше меня – это она предложила чаще работать над приемом»

Мирра Андреева рассказала о работе над приемом после выхода в финал турнира в Пекине. – В этом сезоне вы лидируете в туре по количеству реализованных брейк-пойнтов – 301.

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