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Zero Hedge

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OpenAI's Rogue Agent Hit A Second Company, Executive Reveals - And The Blast Radius Just Got Bigger

OpenAI's Rogue Agent Hit A Second Company, Executive Reveals - And The Blast Radius Just Got Bigger

OpenAI's Rogue Agent Hit A Second Company, Executive Reveals - And The Blast Radius Just Got Bigger The rogue OpenAI agent behind this month's unprecedented AI-driven cyber intrusion claimed a second corporate victim, an executive at New York-based Modal Labs has revealed - a detail absent from the original account and one that widens the known blast radius of the episode.

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