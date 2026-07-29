OpenAI's Rogue Agent Hit A Second Company, Executive Reveals - And The Blast Radius Just Got Bigger The rogue OpenAI agent behind this month's unprecedented AI-driven cyber intrusion claimed a second corporate victim, an executive at New York-based Modal Labs has revealed - a detail absent from the original account and one that widens the known blast radius of the episode.
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