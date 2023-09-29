Инвесторы США в четверг поверили Маккарти. Индексы закрыты в «зеленой зоне»

На рынках США разыгрывается «бюджетная трагедия». Инвесторы вторую неделю бегут из акций с приближением октября, первый день которого станет отсчетом шатдауна – принудительного закрытия работы большей части правительства.
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