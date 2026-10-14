Рост доходностей государственных облигаций развитых стран до максимумов более чем за 20 лет несет для России заметно меньше рисков, чем для большинства других стран, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.
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