Рост доходностей государственных облигаций развитых стран до максимумов более чем за 20 лет несет для России заметно меньше рисков, чем для большинства других стран, говорится в октябрьском бюллетене «О чем говорят тренды» департамента исследований и прогнозирования Банка России.