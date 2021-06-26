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Шанс, который нельзя упустить

Шанс, который нельзя упустить

В последние полгода большинство комментаторов, наконец, перестают говорить о том, что отношения России и США «самые худшие со времён окончания холодной войны» и начали признавать очевидное — развёртывается новая холодная война.

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виктор масляев
по-моему, в отличии от мнения автора у большей части россиян вообще отсутствует моральное удовлетворении от сложившейся бедной своей жизни
Астон Мартин
Может хватит на кого то надеяться и прислоняться к кому то , сами растеряли козырные карты и теперь надо их попросту возвратить а не становится чьим то придатком , сами разрушили у себя мощнейшие производства и авиационные и станкостроительные и теперь как сырьевая страна встаем к Китаю как друзья против америки , а китайцы типа не понимают кто они и кто мы ...,возрождать производство всего у себя и выбросить рыночную прозападную экономику на помойку , которая ведет к зависимости от других стран , другого пути нет , поэтому необходимо менять всю парадигму девяностых - Запад с нами и заграница нам поможет и устранить всех агентов запада из ключевых областей развития государства , именно они путают и создают негатив в государстве
анатолий кузьмин
у вас такие же тупые мысли как и у дебила масляева
Астон Мартин
укурок , сначала докажи что у тебя мысли умные и ты не из задницы вылез
виктор масляев
дурак всегда думает , что только он прав
Астон Мартин
дурак - слишком почетное название для разного рода мерзости
Борис Осипов

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