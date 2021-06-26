Шанс, который нельзя упустить

В последние полгода большинство комментаторов, наконец, перестают говорить о том, что отношения России и США «самые худшие со времён окончания холодной войны» и начали признавать очевидное — развёртывается новая холодная война.
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