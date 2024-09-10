Жители Смоленска стали чемпионами России по фиджитал-спорту

Представителей Смоленской области поздравил губернатор Василий Анохин Алексей Шаулин и Никита Шеремет из смоленской команды Donstu Esports стали чемпионами России в дисциплине «тактическая стрельба» по фиджитал-спорту.
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