Банкротство физических лиц: когда процедура становится разумным решением Юлия СавельеваРост ежемесячных платежей, просрочки и постоянные обращения кредиторов могут превратить долговую нагрузку в проблему, которую уже невозможно решить обычной экономией.
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