Новогодний праздник для детей устроил отраслевой профсоюз.

Могилёвская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий собрала на новогоднее торжество детей и их родителей, работающих в организациях жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, местной промышленности, обществ инвалидов по зрению и по слуху, других отраслей, а также .