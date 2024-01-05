Новогодний праздник для детей устроил отраслевой профсоюз.

Могилёвская областная организация Белорусского профсоюза работников местной промышленности и коммунально-бытовых предприятий собрала на новогоднее торжество детей и их родителей, работающих в организациях жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, местной промышленности, обществ инвалидов по зрению и по слуху, других отраслей, а также .
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