Разорванная в клочья техника ВСУ в Николаеве (ВИДЕО)

В Николаеве российские войска уничтожили большое количество украинской военной техники. Сообщая сегодня об этом, агентство «Русская весна» публикует видео одной из таких боевых единиц — САУ 2С1 -, которая пока остается прямо в центре города.
В Николаеве российские войска уничтожили большое количество украинской военной техники. Сообщая сегодня об этом, агентство «Русская весна» публикует видео одной из таких боевых единиц — САУ 2С1 -, которая пока остается прямо в центре города.
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