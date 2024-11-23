Сенатор Косихина: послание Путина будет посвящено помощи бойцам СВО

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в следующем году может затронуть ряд социальных вопросов, в том числе помощь участникам специальной военной операции на Украине и их семьям.
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