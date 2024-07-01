Президентом холдинга «Селигдар» назначен Александр Хрущ

«Селигдар» по итогам проведения заседания совета директоров сообщает о прекращении полномочий президента ПАО «Селигдар» Константина Бейрита и назначении на эту должность председателя совета директоров Александра Хруща.
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