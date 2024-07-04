Дерматолог Аветова рассказала, почему на лице появляются прыщи

Причиной высыпаний на коже могут стать лямблии, а также клещи. Об этом сообщила дерматолог АветоваДерматолог Тагуи Аветова рассказала, что причиной высыпаний на коже могут стать лямблии, а также клещи и прочие Различные живущие на коже микроскопические паразиты, в том числе клещи и лямблии, могут стать причиной проблемной кожи.