Соус из помидоров и перца на зиму

Наш уютный домКулинарияЧитатьСоус из помидоров и перца на зимуСоус из помидоров и перца на зиму будет прекрасным дополнением к мясу, птице, пасте, а также для приготовления других блюд.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕлена МамоноваСпасибо за рецептТатьяна ТатьянаЗачем при таком количестве томатов,обладающих более,чем достаточным количеством кислоты,добавлять уксус,который неизбежно тащит за собой для баланса вкуса сахар и растительное масло??? Чтобы сделать продукт более калорийным и вредным? Отличный рецепт.Просто уберите из него уксус,тогда растительное масло не понадобится вообще,а сахара хватит (в зависимости от сорта помидор) 1-2 ч.л. Соус останется таким же вкусным,только калорийность снизится в1,7 - 2 раза. (примерно 50 ккал/100г,вместо 90-110 ккал /100г )Комментировать
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