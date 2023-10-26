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Военное обозрение

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Украинский депутат заявил о необходимости активизировать мобилизацию на Украине

Украинский депутат заявил о необходимости активизировать мобилизацию на Украине

Представители украинских властей дают понять, что Запад под выделение новых миллиардов требует от Киев дальнейшего набора в ВСУ – уже буквально всех, кого можно отправить на фронт.

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