Ураган повалил деревья на юрмальскую виллу Аллы Пугачевой

Разрушительный шторм в Латвии повредил виллу Аллы Пугачевой Сильный штормовой ветер привел к падению нескольких деревьев на жилое здание в Юрмале, где в настоящее время находится эстрадная исполнительница Алла Пугачева вместе с несовершеннолетними детьми.
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