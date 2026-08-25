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Ураган повалил деревья на юрмальскую виллу Аллы Пугачевой

Ураган повалил деревья на юрмальскую виллу Аллы Пугачевой

Разрушительный шторм в Латвии повредил виллу Аллы Пугачевой Сильный штормовой ветер привел к падению нескольких деревьев на жилое здание в Юрмале, где в настоящее время находится эстрадная исполнительница Алла Пугачева вместе с несовершеннолетними детьми.

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