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Закон, порядок, государство

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Расчеты буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Южной группировки войск продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Северском направлении

Расчеты буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» Южной группировки войск продолжают наносить удары по позициям ВСУ на Северском направлении

Для уничтожения бетонных укрытий используются 152-мм фугасные боеприпасы. .

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