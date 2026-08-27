🚘 Более 33 млн машин проехали по трассе «Таврида» за шесть лет Четырёхполосная магистраль протяжённостью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай.
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🚘 Более 33 млн машин проехали по трассе «Таврида» за шесть лет Четырёхполосная магистраль протяжённостью более 260 километров проходит через Феодосию, Белогорск, Симферополь и Бахчисарай.