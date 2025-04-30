США и Украина подписали сделку по недрам

Сделка по недрам между США и Украиной подписана. Она открывает для США приоритетный доступ к новым инвестиционным проектам в сфере разработки природных ресурсов Украины, включая добычу алюминия, графита, нефти и газа.
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