США конфискуют Российские активы, но последствий для них НЕ будет, расслабьтесь!

дд

дана даревич

"СССР запрещал элитам грабить своё население"! Да, и это было отличительным качеством нашего государства. РФ, и её элиты, напротив, разграбили своё население, безжалостно, до нитки, до потери дееспособности, задавили нас людоедским ЖКХ, ценами, налогами, пенями, процентами, штрафами, запретами, ограничениями, курсом доллара, законами, что против народа, что нацелены на его тотальное уничтожение, на умерщвление. Страна вымирает, городами в год, улучшений нет, несмотря на некую борьбу. Одна погибель и растущая нищета. Кто может поставить на место, осатаневшую систему ЖКХ, с их ценами и тарифами? Кто остановит этот коммунальный разврат? В стране, есть власть, вообще, или она не для народа? Население, давно стало обедом, как для внешних глобалистов, так и внутренних троглодитов, чиновничества, монополистов, олигархата. Нас пожирают восьмиглавые драконы, в три горла, народ раздавлен и опустошен.