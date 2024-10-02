Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
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