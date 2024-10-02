НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

146 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Гоша Веверсис
    Ай маладцы,не прошло и 10 лет .Оперативно ,нет слов.Имущество украинс...
  • Ингерман Ланская
    а серебряный возраст - это сколько?Сергей Аксёнов по...
  • Виктор Луговой
    Так а что, здание галереи в божий вид привели уже? Всё нормально? Плакались же, что отсыревает со стороны генуэзского...В Феодосии в вось...

Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы

Новый генсек НАТО болен русофобией, считает депутат Госдумы

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Новый генсек НАТО Марк Рютте, как и его предшественник Йенс Столтенберг, продолжит русофобский курс политики альянса, считает депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх