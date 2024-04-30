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Новая статья: По волнам ностальгии: 15+ рекламных роликов ОС и ПО из прошлого Д...

Новая статья: По волнам ностальгии: 15+ рекламных роликов ОС и ПО из прошлого Д...

Новая статья: По волнам ностальгии: 15+ рекламных роликов ОС и ПО из прошлогоДо сих пор накатывают тёплые воспоминания о минувших временах, когда персональные компьютеры были в диковинку, а пиксельная графика казалась нереальным достижением вычислительной техники? Тогда вам определённо придётся по душе наша подборка рекламы программных продуктов тех лет, охватывающая период 1980-2000-х годов.

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