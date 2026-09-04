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Кухня и дом

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Как победить известковый налет в ванной: химия вместо силы

Как победить известковый налет в ванной: химия вместо силы

Каждый раз, заходя в ванную, я ловила себя на мысли, что снова вижу этот белесый налет на смесителе. Стеклянная шторка мутнела, плитка становилась шершавой, а на кране появлялись разводы, которые не брало ни одно привычное средство.

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