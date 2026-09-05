Силуанов рассказал о первой встрече с главой Минфина США

Министр финансов России Антон Силуанов прокомментировал свою встречу с американским коллегой Скоттом Бессентом, которая состоялась 31 августа на полях заседания G20 в Северной Каролине.
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