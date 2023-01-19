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Азербайджан начал судебный процесс против Армении

Азербайджан начал судебный процесс против Армении

Первый межгосударственный арбитражный процесс «Об охране дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе» в соответствии с Бернской конвенцией» 18 января начал Азербайджан против Армении, 19 января сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

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