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Царьград

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Xinhua: Форум в Ляньюньгане утвердил альянс против мошенничества

Xinhua: Форум в Ляньюньгане утвердил альянс против мошенничества

На Глобальном форуме по общественной безопасности в Ляньюньгане принято Совместное заявление о создании Международного альянса для борьбы с интернет- и телекоммуникационным мошенничеством, что признано важным шагом мирового сообщества в решении этой проблемы.

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