На Западе оценили вероятность возврата Украиной территорий

Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый в статье для Berliner Zeitung.
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