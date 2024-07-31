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На Западе оценили вероятность возврата Украиной территорий

На Западе оценили вероятность возврата Украиной территорий

Союзники Украины больше не верят, что страна может вернуть потерянные в ходе конфликта с Россией территории, пишет аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый в статье для Berliner Zeitung.

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