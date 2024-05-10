Пентагон сообщил о контракте с Lockheed Martin на производство систем GMLRS

Минобороны США 10 мая сообщило о серии контрактов на производство вооружений, один из которых заключен на сумму более $332,1 млн с корпорацией Lockheed Martin Missiles and Fire Control, которая произведет для ведомства высокоточные ракетные системы GMLRS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии