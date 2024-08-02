В Челябинской области выросло число затопленных земельных участков

В южноуральских муниципалитетах сохраняется сложная паводковая ситуация. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе правительства Челябинской области, сложная ситуация сохраняется в Миассе и Коркинском муниципальном округе.
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